Lufthansa Cargo, Blumenmeer für ganz Europa

Mit Sonderflügen bringt Lufthansa Cargo zum Valentinstag 1000 Tonnen Rosen in die Heimat. Ein schneller Transport per Luftfracht ermöglicht, dass am Valentinstag Millionen von Menschen mit roten Rosen ihre Liebe zeigen.

Die langstieligen Blumen sind besonders sensibel und müssen schnell und behutsam aus den Anbauländern in Afrika und Südamerika nach Europa transportiert werden. Lufthansa Cargo sorgt mit Frachtflugzeugen voller Blumen in diesen Tagen dafür, dass pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar Millionen roter Rosen zur Verfügung stehen. Insgesamt fliegt Europas führende Fracht-Airline in diesem Jahr rund 1000 Tonnen Rosen aus klimatisch warmen Anbauländern nach Frankfurt. Die beförderte Menge entspricht einem Gewicht von etwa 1000 Kleinwagen. Der logistische Prozess, bis zu 90 Tonnen Rosen in einen einzigen Flugtransport zu packen, ist unterm Strich umweltfreundlicher als die Aufzucht heimischer Rosen. Diese verursachen einer Studie der britischen Cranfield University zufolge mehr CO2, da jede einzelne Blume für ihr Wachstum künstliche Bewässerung und zusätzliche Wärmezufuhr benötigt. Die größten Exportländer für Rosen sind Kenia, Kolumbien und Ecuador, dessen Hauptstadt Quito auch die „Stadt des ewigen Frühlings“ genannt wird. Lufthansa Cargo verbindet all diese Blumen-Länder mehrmals wöchentlich mit dem Drehkreuz Frankfurt. Zum Valentinstag wird die normale Frequenz der Verbindungen durch Sonderflüge aufgestockt, um die außergewöhnlich hohe Nachfrage zu bedienen. Eigens für den Transport verderblicher Ware wie Blumen und Lebensmitteln hat Lufthansa Cargo das Spezialprodukt Fresh/td entwickelt. Die ausgefeilte Logistik der Fluggesellschaft, spezielle Kühlsysteme im Frachtraum und nicht zuletzt die Expertise der Produzenten in den exportierenden Ländern sorgen dafür, dass die Rosen frisch an ihren Zielorten eintreffen. Nach der Ernte werden die Blumen auf dem schnellsten Weg von der Plantage zum Verpacken und von dort direkt in den Laderaum der Frachtflugzeuge befördert. So landen sie in ihrer vollen Pracht am Frankfurter Flughafen. Von hier aus wird der Weitertransport nach ganz Europa koordiniert.