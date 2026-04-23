Lufthansa Airbus A380 mit neuer Business Class hebt ab

Lufthansa Airbus A380 (Foto: Lufthansa)

Premium XXL: Lufthansa rüstet ihre acht A380 um und baut eine komplett neue Business Class in ihr größtes Flugzeug ein. Künftig bietet die Business Class in der A380 noch mehr Komfort und Privatsphäre auf einem neuen Premium-Niveau.

Die neuen Thompson-Sitze haben eine Sitzbreite von 58 cm, eine Bettlänge von mindestens zwei Metern und flexible Zwischenwände – die bequemste Business Class in der A380 die es je gab. Dabei ist jeder der 68 Sitze vom Gang aus direkt zu erreichen.

Erster Lufthansa Airbus A380 mit neuer Business Class (Foto: Lufthansa)

Außerdem wurde das Inflight Entertainment System aufgewertet. Gäste erleben in der Business Class nun Spielfilme, Serien, Musik sowie digitale Zeitungen und Magazine auf einem 18-Zoll-Bildschirm von Panasonic und können zudem über Bluetooth beispielsweise eigene Kopfhörer nutzen. Ebenso neu ist eine interaktive 3D‑Moving‑Map, Kinosound, Flight‑Cameras sowie eine neue intuitive Benutzeroberfläche in allen Kabinenklassen.

Neue Lufthansa Airbus A380 Business Class (Foto: Lufthansa)

Nach erfolgreicher Umrüstung und dem Überführungsflug nach München zwei Tage zuvor, geht der erste Flug für die D-AIMC „Mike-Charly" am Donnerstag, 23. April nach Los Angeles. Um 12.15 Uhr Ortszeit hebt das Flugzeug als LH452 in München ab und landet gegen 15.15 Uhr Ortszeit in Los Angeles.

Lufthansa modernisiert Business Class im Airbus A380 (Foto: LH)

Nach knapp zwölf Wochen wurde der Retrofit der ersten A380 abgeschlossen. Die Modernisierung des nächsten Flugzeugs, der D-AIMH "Mike-Hotel" in der blauen Jubiläumslackierung mit XXL-Kranich begann noch am selben Tag, sodass am Dienstag gleich zwei Lufthansa A380 zu Gast in Dresden waren.

Lufthansa modernisiert Business Class im Airbus A380 (Foto: LH)

Das Retrofit-Programm startete Anfang Februar in den Dresdner Elbe Flugzeugwerken. Zusätzlich zur Modernisierung der Business Class werden an den Flugzeugen auch Routine-Wartungsarbeiten vorgenommen. Bis Mitte 2027 sollen alle acht A380 umgerüstet sein.