Lufthansa A380 wird auf Zürich getauft

Heute Morgen kurz vor 10.00 ist der Lufthansa A380 MSN066 in Zürich zur Taufe eingetroffen.

Bei MSN066 handelt es sich um den sechsten Airbus A380 von Lufthansa. Heute Morgen wurde die Maschine auf dem Flughafen Zürich feierlich auf den Namen der grössten Schweizer Metropole getauft. Nach der Taufzeremonie ist der Superjumbo um 13 Uhr 40 wieder nach Frankfurt gestartet, wo er anschliessend zum ersten Flug unter dem Taufnamen Zürich nach Peking starten wird. Der sechste A380 von Lufthansa wurde anfangs April 2011 ausgeliefert.