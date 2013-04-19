Lufthansa A380 Verbindung nach Shanghai bewilligt

Neben Peking darf die Lufthansa mit ihren Airbus A380 Superjumbos nun auch nach Shanghai fliegen.

Die zweite Lufthansa A380 Verbindung nach China wurde durch die chinesischen Behörden wegen des durch die Europäische Union einseitig eingeführten Emissionshandel bislang verhindert. Lufthansa liess nicht locker und verhandelte weiter, mit dieser Bewilligung trug die Hartnäckigkeit nun Früchte. Lufthansa wird voraussichtlich ab dem 26. September 2013 fünfmal in der Woche von Frankfurt nach Shanghai mit dem Superjumbo verkehren. Momentan wird Shanghai von Frankfurt aus täglich mit einem Airbus A340 bedient. Zwischen München und Shanghai besteht ebenfalls eine tägliche Lufthansa A340 Verbindung.