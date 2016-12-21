Lufthansa A350-900 Trainingsflüge in Deutschland
Am 19. Dezember 2016 konnte Lufthansa ihren ersten Airbus A350-900 in Empfang nehmen, nun werden die Piloten auf Kurzstreckenflügen trainiert, damit es anschließend rasch auf die Langstrecke gehen kann.
Es ist ein einmaliges Ereignis für Flugzeugfans: Vom 22. bis einschließlich 31. Dezember 2016 wird die A350-900 von Lufthansa an verschiedenen deutschen Flughäfen zu Gast sein. Damit kann das weltweit modernste Langstreckenflugzeug in der Woche bis Silvester außerhalb von München erlebt werden. Bei ausreichend guten Sichtverhältnissen sind folgende Flughäfen eingeplant (die Uhrzeiten können variieren):
Donnerstag, 22. Dezember 2016
11:00 Uhr Abflug von München nach Stuttgart
11:30 Uhr Landung in Stuttgart und Start nach Ingolstadt
12:00 Uhr Landung in Ingolstadt. Starts und Landungen bis 14:00 Uhr
14:30 Uhr Ankunft in München
Freitag, 23. Dezember 2016
11:00 Uhr Abflug von München nach Nürnberg
11:30 Uhr Landung in Nürnberg und Start nach Karlsruhe/Baden
12:00 Uhr Landung in Karlsruhe/Baden. Starts und Landungen bis 15:00 Uhr. Weiterflug nach Nürnberg
15:30 Uhr Landung in Nürnberg und Weiterflug nach München
16:00 Uhr Ankunft in München
Lufthansa