Lufthansa übt Option zum Erwerb der Mehrheit an ITA Airways aus

ITA Airways und Lufthansa in Frankfurt (Foto: Lufthansa)

Die Deutsche Lufthansa AG übt ihre Option zum Erwerb der Mehrheit an ITA Airways im Juni dieses Jahres aus. Die Beteiligung wird dadurch von 41 auf 90 Prozent steigen.

Dieser Entscheidung des Lufthansa-Vorstands hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 11. Mai 2026 zugestimmt. Der Erwerb der weiteren Anteilstranche von 49 Prozent wird zu einem bereits fest vereinbarten Kaufpreis von 325 Millionen Euro erfolgen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, vor allem durch die Europäische Kommission und das US-amerikanische Department of Justice (DOJ), und wird für das erste Quartal 2027 erwartet. Nachfolgend wird ITA Airways auch organisatorisch und finanziell vollständig in die Lufthansa Group integriert.

Seit dem 17. Januar 2025 ist die Deutsche Lufthansa AG mit 41 Prozent als Minderheitsgesellschafterin an ITA Airways beteiligt. Bereits beim Abschluss des Kaufvertrages mit dem italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) im Juni 2023 wurde eine jährlich wiederkehrende Option zum Erwerb weiterer Anteile an ITA Airways von 49 Prozent durch die Deutsche Lufthansa AG vereinbart. Diese Option wird nun – verbunden mit dem damit einhergehenden Mehrheitserwerb am italienischen Flagship-Carrier – ausgeübt. Verkäufer ist das MEF, das die verbleibenden zehn Prozent der Anteile an ITA Airways zunächst weiterhin halten wird. Im Jahr 2028 kann auch diese Tranche durch Lufthansa erworben werden.

Carsten Spohr, CEO der Lufthansa Group und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, sagte in der heutigen Hauptversammlung: