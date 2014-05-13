Lufthansa übernimmt zwölften Airbus A380

Die Lufthansa konnte am 7. Mai 2014 ihren zwölften Airbus A380 übernehmen, den elften hat der deutsche Flag Carrier im April übernommen.

Die Übergabe des Superjumbos fand im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder statt, die Maschine wurde anschliessend unter der Flugnummer DLH 9915 nach Frankfurt überflogen. Bei dem übergebenen A380 handelt es sich um die Maschine mit der Produktionsnummer MSN149. Der zwölfte A380 von Lufthansa ist in Deutschland auf die Immatrikulation D-AIML zugelassen. Lufthansa hat bei Airbus vierzehn A380 plus zwei Optionen in Auftrag gegeben.