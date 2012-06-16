Lufthansa übernimmt zehnten Airbus A380

Am Freitag, dem 15. Juni 2012, konnte Lufthansa ihren zehnten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Die Übergabe des Superjumbos fand im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder statt, die Maschine wurde anschliessend unter der Flugnummer DLH9875 nach Frankfurt überflogen. Bei der übergebenen A380 handelt es sich um die Maschine mit der Produktionsnummer MSN073. Der zehnte A380 von Lufthansa ist auf die Immatrikulation D-AIMJ zugelassen. Bei dieser Abnahme handelt es sich um den zweiten Superjumbo für Lufthansa in diesem Jahr, die Nummer neun wurde Mitte Mai 2012 an die Kranich Airline übergeben.