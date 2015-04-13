Lufthansa übernimmt vierzehnten A380

Lufthansa Airbus A380 (Foto: Airport Authority Orlando)

Die Lufthansa konnte am Freitag, den 10. April 2015, ihren vierzehnten Airbus A380 übernehmen, den dreizehnten Megaliner dieses Typs hat der deutsche Flag Carrier Mitte März übernommen.

Die Übergabe des Superjumbos fand im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder statt, die Maschine wurde anschließend unter der Flugnummer DLH 9921 nach Frankfurt überflogen. Bei dem übergebenen A380 handelt es sich um die Maschine mit der Produktionsnummer MSN177. Der vierzehnte A380 von Lufthansa ist in Deutschland auf die Immatrikulation D-AIMN zugelassen. Lufthansa hat bei Airbus vierzehn A380 plus zwei Optionen in Auftrag gegeben.