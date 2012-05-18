Lufthansa übernimmt neunten Airbus A380

Am Mittwoch, dem 16. Mai 2012, konnte Lufthansa ihren neunten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Die Übergabe des Superjumbos fand im Airbus Werk Hamburg Finkenwerder statt, die Maschine wurde anschliessend nach Frankfurt überflogen. Bei der übergebenen A380 handelt es sich um die Maschine mit der Produktionsnummer MSN072. Der neunte A380 von Lufthansa ist auf die Immatrikulation D-AIMI zugelassen. Bei dieser Abnahme handelt es sich um den ersten Superjumbo für Lufthansa in diesem Jahr, die Nummer acht wurde im Juli 2011 an die Kranich Airline übergeben.