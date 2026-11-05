Lufthansa übernimmt Beteiligung an TAP

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Group und die portugiesische Regierung unterzeichnen einen Vertrag zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an TAP Air Portugal.

Die Lufthansa Group und die portugiesische Regierung haben kürzlich am Flughafen Humberto Delgado in Lissabon den Vertrag zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von zunächst 44,9 Prozent an TAP Air Portugal unterzeichnet. Damit ist ein entscheidender Meilenstein im Privatisierungsverfahren von TAP erreicht. Der Vollzug des Anteilserwerbs steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden, insbesondere der Europäischen Kommission.

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender Deutsche Lufthansa AG, sagt:

Die heutige Unterzeichnung ist ein hervorragendes und weit in die Zukunft reichendes Signal für die gemeinsame Zukunft mit TAP Air Portugal und die Weiterentwicklung der Lufthansa Group. Unsere Netzwerke ergänzen sich ideal und eröffnen uns neben Portugal insbesondere in Südamerika und Brasilien neue Wachstumsperspektiven. Gemeinsam mit den Mitarbeitern von TAP wollen wir die Erfolgsgeschichte der Airline fortschreiben, ihre portugiesische Identität bewahren und Lissabon zum Drehkreuz der Lufthansa Group entwickeln. Damit setzen wir unsere Europäisierungsstrategie konsequent fort und bekräftigen zugleich unser langfristiges Bekenntnis zu Portugal. Ich danke der portugiesischen Regierung für den professionell geführten Privatisierungsprozess und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Portugal weiter zu vertiefen und gemeinsam mit TAP die Zukunft zu gestalten.

Der vereinbarte Kaufpreis für die Beteiligung von zunächst 44,9 Prozent beträgt 1,025 Milliarden Euro. Die Investition wird vollständig aus verfügbarer Liquidität finanziert. Durch die mögliche Übernahme der zunächst den Mitarbeitenden angebotenen Anteile kann sich die Beteiligung auf bis zu 49,9 Prozent erhöhen. Unter Berücksichtigung einer sogenannten Ticking Fee kann der Gesamtkaufpreis auf bis zu 1,2 Milliarden Euro steigen.

Die Lufthansa Group begrüßt ausdrücklich die Perspektive einer vollständigen Privatisierung von TAP Air Portugal. Zwar lässt sich bereits mit einer Minderheitsbeteiligung der Großteil der auf bis zu 450 Millionen Euro geschätzten Synergien realisieren. Eine Mehrheitsbeteiligung bietet jedoch, wie die Erfahrungen aus bisherigen Übernahmen zeigen, zusätzliche Möglichkeiten, das Wachstum von TAP zu beschleunigen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und weitere Potenziale im Airline-Verbund auszuschöpfen – zum Vorteil von TAP, Portugal und der Lufthansa Group.

Im Mittelpunkt der Wachstumspläne steht der Ausbau des Streckennetzes von TAP, insbesondere der Verbindungen Portugals mit Brasilien, dem portugiesisch-sprachigen Afrika und Nordamerika. Für die Lufthansa Group ist dabei vor allem die stärkere Präsenz im Verkehr zwischen Europa und Lateinamerika von strategischer Bedeutung. In diesem Markt liegt ihr Anteil derzeit bei rund neun Prozent. Gemeinsam mit TAP ergibt sich rechnerisch ein Marktanteil von rund 20 Prozent. Damit würde die Lufthansa Group zu ihren wesentlichen Wettbewerbern aufschließen. Lissabon soll perspektivisch zum siebten Drehkreuz der Lufthansa Group werden. Neben Lissabon sind auch Porto, die Azoren, Madeira und die Algarve feste Bestandteile der Wachstumsstrategie.

Die Lufthansa Group ist seit mehr als 70 Jahren in Portugal aktiv und langjähriger Industriepartner des Landes. Die Airlines der Gruppe bieten derzeit 353 wöchentliche Flüge zu sechs portugiesischen Destinationen an – ein Zuwachs von 75 Prozent gegenüber 2019. Über 500 Fachkräfte arbeiten heute in Portugal für Unternehmen der Lufthansa Group. Mit dem neuen Lufthansa Technik Standort in Santa Maria da Feira bei Porto, für den im Juni der Spatenstich vollzogen wurde, soll diese Zahl bis 2030 auf über 1.000 direkte Arbeitsplätze steigen. Die Lufthansa Group ist damit langjähriger Industriepartner Portugals.

Der Vollzug der Transaktion wird nach Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen erfolgen.

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