Lufthansa übernimmt BMI vollständig

SAS verfügt noch über ein Aktienpaket von zwanzig Prozent bei British Midlands, dieser Anteil wird Lufthansa auch noch erwerben.

Lufthansa kann das Aktienpaket für 36 Millionen Pfund (39,5 Millionen Euro) von der skandinavischen SAS übernehmen. Durch diesen Handel wird Lufthansa ab November zur 100-prozentigen Eigentümerin von BMI. Lufthansa kontrolliert das Geschäft über die britische Beteiligungsgesellschaft LHBD Holding. Wo es mit der Britischen Gesellschaft hingehen wird, steht momentan noch offen und wird in den britischen wie deutschen Medien breit diskutiert. Eine solche Beteiligung kann für Lufthansa durchaus Sinn machen, ein Standbein in dem grossen britischen Heimmarkt zu haben, scheint auch für die Führungskräfte von Lufthansa seine Attraktivität zu haben. Die britische Fluggesellschaft transportierte im letzen Geschäftsjahr zehn Millionen Fluggäste und generierte einen Umsatz von 1,04 Milliarden Pfund (1,14 Milliarden Euro). British Midlands verfügt über viele der begehrten Landerechte auf dem grossen Drehkreuz London Heathrow.