Lufthansa übernimmt 100. Flugzeug aus der Airbus A320 Familie

Gestern Abend, dem 18. November 2009, wurde der 100. Airbus Kurzstreckenjet aus der A320 Familie an Lufthansa übergeben.

Lufthansa konnte die Maschine gestern in Hamburg Finkenwerder abholen. Die grösste Fluggesellschaft Deutschlands betreibt in ihrer Airbus Kurzstreckenflotte die Modelle A319, A320 und A321 und ist eine der grössten Betreiberinnen von Airbus Maschinen. Lufthansa setzt gegenwärtig mehr als 170 Maschinen des europäischen Flugzeugbauers ein und 58 Maschinen stehen noch in den Bestellbüchern bei Airbus SAS, darunter 15 Airbus A380.