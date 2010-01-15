Lufthansa: Möglicher Streik

Die Piloten der Deutschen Lufthansa wollen bis zum 17. Februar 2010 darüber entscheiden, ob sie in den Streik treten wollen.

Die deutsche Pilotengewerkschaft VC sagte, ihre Mitglieder wollten sich mit dem Streik für höhere Löhne und mehr Sicherheit stark machen. Rund 4.500 Piloten von Lufthansa und ihren Tochtergesellschaften wie Lufthansa Cargo und Germanwings sollen darüber abstimmen. Für einen Open-End Streik benötigt die Gewerkschaft eine Zustimmungsrate von 70 Prozent. Im Dezember rief VC bereits zu einer Abstimmung auf, nachdem die Verhandlungen mit Lufthansa erfolglos verlaufen waren. Die Piloten sind besorgt, dass ihre Stellen an die neu erworbenen Tochtergesellschaften Brussels Airlines und Austrian Airlines verloren gehen könnten, weil diese ihre Piloten viel schlechter bezahlen. Der letzte grössere Pilotenstreik bei Lufthansa fand 2001 statt und verursachte einen Verlust von 75 Millionen Euro.