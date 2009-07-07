Lufthansa: Kostenkürzungen von bis zu 1 Mia Euro

Lufthansa will bis Ende Monat Details eines erweiterten Sparprogramms offenlegen, das Kostenkürzungen bis zu einer Milliarde Euro vorsieht.

Die Massnahmen sollen nachhaltig sein, um auch künftige Gewinne sichern zu können. Bereits dieses Jahr sollen erste Ersparnisse erzielt werden, der Plan erstreckt sich dann über die nächsten zwei bis drei Jahre. Im Passagierverkehr Segment soll Kurzzeitarbeit eingeführt werden, Lufthansa Cargo hat bereits die Arbeitsstunden ihrer Angestellten gekürzt. Währenddessen ist AUAs Tochtergesellschaft Tyrolean Airways gezwungen, ihre Kapazität drastisch zu reduzieren, um eine Übernahme der Austrian Airlines durch Lufthansa zu ermöglichen. Die Airline muss 15 bis 18 Flugzeuge aus ihrer Flotte entfernen, diese zählt zurzeit rund 58 Maschinen.

Link: Lufthansa