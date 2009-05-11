Lufthansa: BMI Übernahme nicht gefährdet

BMI dementiert Gerüchte, nach welchen eine Übernahme der Airline durch die Lufthansa anzuzweifeln sei.

BMI widerspricht Gerüchten, nach welchen eine Übernahme der Airline durch die Lufthansa anzuzweifeln sei.

Gestern hatte eine Nationale Zeitung berichtet, zwischen der deutschen Fluggesellschaft und dem Gründer der BMI, Sir Michael Bishop, sei eine Diskussion über eine mögliche Geldspritze für die Fluggesellschaft entbrannt. Ein Sprecher der BMI dementierte diese Geschichte heute. Im letzten Oktober hatte die Airline angekündigt, dass Bischop dem Verkauf von 50% der Anteile an Lufthansa für £318 Millionen zugestimmt habe. Die deutsche Fluggesellschaft besass bereits davor einen Anteil von 30 Prozent. Im März meldete BMI Verluste von beinahe £100 Millionen.

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