Luftfrachtstandort Deutschland stärken

DHL Flugzeuge am Flughafen Leipzig Halle (Foto: DHL)

Die Luftfrachtinfrastruktur ist für Deutschland wichtig und Voraussetzung für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Der Flughafen Leipzig Halle tritt für Stärkung des Luftfrachtstandorts Deutschland ein.

Aktuelle Zahlen zeigen: Rund 26 Prozent des deutschen Außenhandelswertes werden per Flugzeug transportiert – bei einem durchschnittlichen Warenwert von 147.183 € pro Tonne. Gleichzeitig verliert Deutschland im internationalen Vergleich an Luftfrachtvolumen.

Beim Branchengespräch in Berlin – in Anwesenheit von Götz Ahmelmann (CEO Mitteldeutsche Flughafen AG) sowie mit Markus Otto (CEO EAT Leipzig GmbH, SVP Aviation Europe, DHL Express) auf dem Podium – wurde deutlich: leistungsfähige Cargo-Hubs wie Leipzig/Halle sind zentrale Anker für globale Lieferketten und industrielle Resilienz.

Als zweitgrößter Frachtflughafen Deutschlands sichern wir genau jene Verkehre, auf die E-Commerce, Maschinenbau, Elektronik, MedTech und Pharma angewiesen sind. Luftfracht transportiert nicht Masse – sondern Wertschöpfung.

Der gemeinsame Appell ist klar:

Standortkosten senken.

Bürokratie abbauen.

Planungssicherheit schaffen.

Denn Luftfracht entscheidet darüber, ob hochwertige Industrieproduktion in Deutschland bleibt – oder ins Ausland abwandert.