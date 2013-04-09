Luftfracht wird zum Multimedia-Erlebnis

Lufthansa Cargo präsentiert preisgekröntes Kundenmagazin „planet“ in erweiterter Version als App.

Lufthansa Cargo treibt die digitale Kommunikation energisch voran. In der neuen App des Kundenmagazins „planet“ bietet Deutschlands größte Fracht-Airline so viele Multimedia-Inhalte wie nie zuvor. Mit emotionalen Videos, spannenden Fotoreportagen und interaktiven Grafiken präsentiert Lufthansa Cargo aktuelle Themen der Luftfracht in besonders anschaulicher Form. Im Fokus der neuen Ausgabe stehen die verschärften Bestimmungen zur Luftfrachtsicherheit, die in Europa ab 29. April gelten und die Logistikbranche vor enorme Herausforderungen stellen. Neben der gedruckten Ausgabe des Magazins gewinnt die App für mobile Endgeräte stark an Bedeutung: „Der Boom der Tablet-Computer und die ständige Verfügbarkeit von Online-Inhalten verändern die Welt der Kommunikation rasant. Deshalb machen wir die Faszination Luftfracht in einer ganz neuen Form erlebbar: über emotionale Videos und Bilder in der App-Version unseres preisgekrönten Magazins“, sagt Matthias Eberle, Leiter Unternehmenskommunikation bei Lufthansa Cargo. Ziel sei es, "unsere Kunden noch stärker an den spannenden Entwicklungen unseres Unternehmens teilhaben zu lassen", so Eberle. Bei den renommierten Mercury Excellence Awards in New York, einem der wichtigsten Wettbewerbe für Publikationen aus Unternehmenskommunikation und PR, wurde das Magazin auf internationalem Parkett ausgezeichnet. In der Kategorie „e-Magazin“ gewann Lufthansa Cargo den Gold Award. Die "planet"-App für Tablet-Computer wurde zusätzlich mit dem Award „Honors“ ausgezeichnet.“ Die ersten beiden Ausgaben des digitalen Lufthansa Cargo „planet“ haben bereits mehr als 2.000 Leser heruntergeladen. Ab sofort ist die aktuelle Ausgabe für iPad-Nutzer gratis bei iTunes im App Store erhältlich. Nutzer anderer Tablet-PCs werden zudem bei GooglePlay fündig. Die Internet-Version sowie die Links zu den jeweiligen App Stores sind wie gewohnt auch auf www.lufthansa-cargo.de/planet verfügbar. Lufthansa Cargo