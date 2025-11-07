Luftfracht in Deutschland legt zu

Fracht am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Mitgliedsunternehmen des Verbands der Air Cargo Abfertiger Deutschlands (VACAD) haben im dritten Quartal dieses Jahres erneut den Frachtumschlag gesteigert.

Mit insgesamt 477.561 Tonnen beträgt der Zuwachs 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das sind rund 32.641 Tonnen mehr. Im Vergleich zum zweiten Quartal wurde die Tonnage um 25.166 Tonnen (+5,6%) gesteigert.

Bei den Beschäftigungszahlen der Branche geht es ebenfalls leicht voran: Mit 3.239 Mitarbeitenden liegt der aktuelle Wert um 1,9 Prozent über dem Niveau des zweiten Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind jedoch nach wie vor 4,4 Prozent weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Luftfrachtabfertigung beschäftigt.

„Das Tonnagewachstum im dritten Quartal in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist ein wichtiges Signal für den deutschen Luftfrachtstandort. Diesen Trend nachhaltig fortzusetzen ist aber kein Selbstläufer“, sagt VACAD-Vorsitzender Claus Wagner. „Noch immer schränken politische Rahmenbedingungen wie extrem lange Wartezeiten bei den Sicherheitsüberprüfungen und praxisferne Vorgaben unsere Möglichkeiten unnötig ein.“

VACAD