Luftfahrtbranche erwartet kein Wachstum in diesem Jahr

Aufgrund der hohen Kerosinkosten erwartet die deutsche Luftfahrtbranche ein Nullwachstum bei den Passagierzahlen bis Ende dieses Jahres.

Selbst die bislang nicht stark beeinflussten Low-Cost-Carrier erwarten für dieses Jahr nur eine Zunahme im einstelligen Bereich, während sie im vergangenen Jahr im Schnitt 20,5% mehr Passagiere transportiert haben. Nach den ersten sieben Monaten im Jahr 2008 hatte die deutsche Luftfahrtbranche ein Wachstum von 4,2% ausgewiesen und insgesamt 110 Millionen Passagiere transportiert.