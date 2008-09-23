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Luftfahrtbranche erwartet kein Wachstum in diesem Jahr

23.09.2008 PSEN
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Aufgrund der hohen Kerosinkosten erwartet die deutsche Luftfahrtbranche ein Nullwachstum bei den Passagierzahlen bis Ende dieses Jahres.

Selbst die bislang nicht stark beeinflussten Low-Cost-Carrier erwarten für dieses Jahr nur eine Zunahme im einstelligen Bereich, während sie im vergangenen Jahr im Schnitt 20,5% mehr Passagiere transportiert haben. Nach den ersten sieben Monaten im Jahr 2008 hatte die deutsche Luftfahrtbranche ein Wachstum von 4,2% ausgewiesen und insgesamt 110 Millionen Passagiere transportiert.
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