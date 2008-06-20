Luftfahrtbehörde lädt Alitalia Führungskräfte vor

Die italienische Zivilluftfahrtbehörde hat für nächste Woche die oberen Führungskräfte von Alitalia vorgeladen, um an Informationen über ihre Finanzen und Pläne für die Hochsaison im Sommer zu gelangen.

Die marode Fluggesellschaft fliegt noch immer mit einem Regierungsdarlehen über 300 Millionen Euro, nachdem die gescheiterten Verkaufspläne mit Air France-KLM sie beinahe in den Ruin trieben. Die italienische Regierung hat den seither dritten Versuch gestartet, die Airline doch noch zu verkaufen. Sie verhandelt aber hinter verschlossenen Türen, umgeht daher die Offenlegungspflicht für Aktiengesellschaften und lässt die Investoren im Dunkeln über das voraussichtliche Schicksal der Fluggesellschaft. Alitalia wird ihre jährliche Generalversammlung wahrscheinlich am 28. Juni abhalten.