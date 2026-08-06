Luftbildposter Stuttgart 2026 ist verfügbar

Luftbild 2026 von Flughafen Stuttgart (Foto: STR Airport)

Das neue Luftbildposter 2026 des Landesairports Stuttgart (STR) ist ab Samstag, 01. August 2026 verfügbar.

Das große Poster wird jedes Jahr mit einer neuen Aufnahme angefertigt und zeigt das gesamte Gelände des Flughafens, mit Terminals, Runway und Rollwegen und der nächsten Umgebung des Airports. Das farbige Luftbild ist etwa 85 x 58 Zentimeter groß. Für den Betrag von einem Euro kann es im Shop des Besucherzentrums SkyLand abgeholt werden (Terminal 3, Ebene 4). Das SkyLand selbst ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10.30 Uhr bis 17.00 geöffnet, der Eintritt ist frei. Ebenfalls gratis ist der Zugang zur Besucherterrasse, von dort lässt sich das Geschehen auf dem Vorfeld ganz aus der Nähe verfolgen.