Longstock Financial und Gadair wollen Spanair kaufen

Der portugiesische Investmentfond Longstock Financial plant diese Woche zusammen mit Gadair European Airlines die spanische SAS Tochter Spanair zu erwerben.

„Der Kauf sollte diese Woche festgelegt werden,“ zitierte die Tageszeitung den Finanzleiter von Longstock, Vitor Pinto da Costa, „Wir stehen in exklusiven Verhandlungen mit Spanair und gegenwärtig werden noch einige Details geklärt.“ Ein Sprecher der SAS sagte, es sei noch keine Vereinbarung getroffen worden und es laufen Gespräche mit verschiedenen möglichern Käufern. „Wir stehen in Verhandlungen und können die Informationen daher nicht bestätigen oder zurückweisen“ sagte er am Telefon in Schweden. Gadair ist eine private Fluggesellschaft mit Sitz in Madrid. Sie bedient Charterflüge und gab vor kurzem bekannt, sie wolle eine regelmässige Verbindung zwischen Madrid und Bahrain aufbauen. Die spanische Iberia hat bereits ein Gebot für die zweitgrösste Fluggesellschaft des Landes Spanair platziert. Wie hoch das Angebot war, wurde nicht bekannt.