Londons Bürgermeister will neuen Flughafen

Londons Bürgermeister Boris Johnson fordert einen neuen Flughafen im Osten der Stadt, um die anderen fünf, die an ihrer Kapazitätsgrenze fliegen, zu entlasten.

Londons kürzlich gewählter Bürgermeister Boris Johnson fordert einen neuen Flughafen im Osten der Stadt, um die anderen fünf, die an ihrer Kapazitätsgrenze fliegen, zu entlasten.

Johnson bezweifelt, dass die dritte Startbahn in Heathrow je gebaut werde und stellt fest, dass Gatwick bereits „zum Bersten voll ist.“ Daher suche er nach neuen Möglichkeiten und wolle wissen, ob ein weiterer, ökofreundlicher Flughafen in der Region London möglich wäre, sagte ein Sprecher. Der Ausbau des City Flughafens, der nicht BAA sondern unter anderem Credit Suisse und American International Group gehört, wird auch unterstützt.