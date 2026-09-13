London Heathrow meldet starke Nachfrage

Flughafen London Heathrow (Foto: Airport London Heathrow)

London Heathrow fertigte im Sommer 23 Millionen Passagiere ab, die Nachfrage nach Slots auf dem weltweit internationalsten Drehkreuz steigt weiter.

Der Flughafen Heathrow fertigte im Zeitraum von Juni bis August 2026 insgesamt 23 Millionen Passagiere ab und schloss damit eine starke Hauptsommersaison ab. Allein im August fertigte der Flughafen 7,8 Millionen Reisende ab und verzeichnete am 2. August den verkehrsreichsten Tag seiner Geschichte, an diesem Tag benutzten 272.000 Passagiere das Drehkreuz.

Trotz allgemeiner Störungen im Luftverkehr, hauptsächlich verursacht durch den Nahostkonflikt, blieb die operative Betriebsleistung des Flughafens stark. Nach Angaben von Heathrow warteten 98 % der Passagiere an der Sicherheitskontrolle weniger als fünf Minuten, und 98 % des aufgegebenen Gepäcks wurden planmäßig befördert. Zudem behauptete der Flughafen seine Position als pünktlichstes Drehkreuz Europas.

Im September nahm Xiamen Airlines als neue Fluggesellschaft den Betrieb in Heathrow auf, während Berichten zufolge mehr als 40 bestehende und potenzielle Airlines um die knappen Start- und Landerechte (Slots) konkurrieren. Etwa drei Viertel der geplanten Verbindungen wären Langstreckenflüge; der Flughafen weist jedoch darauf hin, dass seine beiden Start- und Landebahnen bereits seit Jahren an der Kapazitätsgrenze arbeiten.

Heathrow nutzt diese Zahlen, um seine Argumente für einen Ausbau mit der dritten Piste zu untermauern. Der Flughafen führt an, dass zusätzliche Start- und Landekapazitäten 108.000 Arbeitsplätze festigen würden, die Handelskapazität des Vereinigten Königreichs um 50 % steigern und den Wettbewerb fördern könnten. Man betont zudem, dass das geplante Ausbauprojekt unter Einhaltung strenger Grenzwerte für CO2-Emissionen, Lärmbelastung und Luftqualität durchgeführt würde.

Nach Abschluss der Konsultation zur „National Policy Statement“-Richtlinie für den Ausbau von Heathrow bereitet sich der Flughafen darauf vor, sein Vorhaben dem Parlament zu präsentieren. CEO Thomas Woldbye bezeichnete die Liste der auf Slots wartenden Fluggesellschaften als Heathrows „längste Warteschlange“ und bezeichnete den Ausbau als nationales Projekt, das umfassenderes Wirtschaftswachstum ermöglichen könne.