London City Airport wird erneut ausgezeichnet

Zum zehnten Mal wurden am vergangenen Mittwoch in Frankfurt am Main die Airport Council International (ACI) Europe Awards verliehen. Bereits zum dritten Mal in Folge durfte der London City Airport die Auszeichnung als bester Flughafen in der Kategorie 1-5

Der Londoner Stadtflughafen überzeugte die Jury mit seiner Innovationsfreudigkeit beispielsweise durch „The Smarter Airport Experience“, kostenlosem WIFI und gratis Schuhputzservice oder dem neuen Serviceangebot „Airportr“. Darüber hinaus glänzt der LCY mit seinem bedürfnisorientierten Dienstleistungsangebot, einer aktiven Nachhaltigkeitsarbeit sowie proaktivem Agenda Setting (z.B. mit öffentlichen Führungen am Flughafen). ACI Europe zählt über 450 Flughäfen in 44 Ländern zu seinen Mitgliedern. Die Preisverleihung fand während der jährlichen Tagung von ACI Europe statt, welche in diesem Jahr von Fraport in Frankfurt am Main ausgerichtet wurde. An der Tagung nahmen insgesamt über 300 Branchenvertreter mit leitenden Repräsentanten aus Flughäfen, Fluggesellschaften, Flugverkehrsmanagement, nationalen Regierungen sowie Vertretern der EU teil. Declan Collier, CEO des London City Airport, freut sich: «Es ist eine grosse Ehre, als bester Flughafen Europas ausgezeichnet zu werden – aber diesen Award drei Jahre hintereinander zu gewinnen, ist eine unglaubliche Leistung. Die Juroren erkannten eine Vielzahl von Bereichen, in denen wir uns bewährt haben – von der Kundenansprache, der Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung bis hin zu unseren Mitarbeitern. Beispielsweise haben wir in den vergangenen 12 Monaten unsere „Smarter Airport Experience“ entwickelt oder bewiesen durch den Einsatz von bahnbrechenden Technologien, dass die Passagierbeförderung noch weiter verbessert werden kann. Wir haben am Flughafen den weltweit ersten Bloomberg-Hub eröffnet, der eine innovative Partnerschaft mit dem grossen Finanznachrichten- und Informationsanbieter darstellt. Zudem sind wir Pilotflughafen für die CAA’s Just Culture Kampagne, die sich für einen verantwortungsvolleren Umgang sowie ein besseres Reporting von Zwischenfällen einsetzt. Darüber hinaus haben wir Flughafen-Touren für fast 1‘000 Schulkinder durchgeführt. Wir arbeiten ständig daran, neue und verbesserte Erfahrungen für unsere Reisenden auf ihrem Weg durch den Flughafen zu bieten und freuen uns darauf, unseren Titel auch im Jahr 2015 wieder zu verteidigen.“