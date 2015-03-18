London City Airport wird ausgezeichnet

London City Airport (Foto: London City Airport)

Der London City Airport (LCY) wurde bei der 12. Verleihung des renommierten „London Transport Awards“ als „Bester Flughafen Londons” ausgezeichnet.

Der Preis ehrt den Flughafen für seinen kontinuierlichen Erfolg, die Anforderungen der Londoner Geschäftsreisenden zu erfüllen. Weitere Argumente für den LCY waren der innovative Ansatz, mit dem die Kundenzufriedenheit fortlaufend erhöht wird und die Passagierwege am Flughafen erleichtert werden sowie die Ausbaupläne des LCY, die eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der Flugkapazität für die Stadtmitte von London spielen.

Declan Collier, Chief Executive Officer am London City Airport, begrüsste die Auszeichnung und sieht diese als weitere Bestätigung für die branchenführenden Strategien, welche der Flughafen in den Bereichen Technik, Kundenservice, Infrastruktur und Streckenentwicklung einsetzt.

„Wir sind sehr erfreut, dass die Jury des „London Transport Awards“ in Zusammenarbeit mit der führenden Publikation „Transport Times“ uns als besten Flughafen ausgezeichnet hat. Der London City Airport ist stolz auf seine aussergewöhnliche, zentrale Lage: Als einziger Londoner Flughafen bietet der LCY einen praktisch gelegenen und komfortablen Ausgangspunkt für Business-Reisende, um schnell zu den für London wichtigen Wirtschafts-, Finanz und Politik-Zentren zu gelangen. Unser anhaltendes Augenmerk liegt darauf, dass unsere Passagiere innerhalb kürzester Zeit ab- und anfliegen können. Auch die Pünktlichkeit unseres Flughafens sowie ein exzellenter Kundenservice liegen uns sehr am Herzen.

Darüber hinaus meint Declan Collier weiter: „Wir sind uns bewusst, dass unser Flughafen durch die Anforderungen unserer Kunden getrieben wird. Aus diesem Grund führen wir fortlaufend Passagierbefragungen durch. Hierdurch wollen wir besser verstehen, was genau die Bedürfnisse unserer Passagiere sind, um auf diese mit geeigneten Innovationen und Techniken reagieren zu können.“

Die Leitung für den London Transport Award 2015 hatte Professor David Begg, Chief Executive von Transport Times. Weitere Mitglieder des London Assembly’s Transport Komitees waren: Janet Cooke, Chief Executive London Travel Watch; Nick Lester-Davis, Corporate Director of Services London Councils und Caroline Pidgeon, MBE.

Sir Peter Hendy CBE, Transport Commissioner bei „Transport for London“, meint: „Londons Einwohnerzahl ist grösser denn je, die Stadt schläft nahezu nie. Somit müssen immer mehr Menschen tagtäglich befördert werden. Durch diesen Award können wir uns ein Bild der aktuellen Lage machen sowie die Erfolge feiern die dazu beitragen, dass London weiter wächst und die Lebensqualität noch mehr erhöht wird.“

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