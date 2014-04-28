London City Airport punktet mit Pünktlichkeit

Der London City Airport (LCY) ist laut aktuell veröffentlichten Zahlen erneut der pünktlichste Flughafen Grossbritanniens.

Auch im letzten Quartal von 2013 verzeichnete LCY die meisten pünktlichen An- und Abflüge nach Flugplan. Dies geht aus Statistiken der britischen Civil Aviation Authority (CAA) hervor. Von Oktober bis Dezember waren 87 Prozent aller Flüge von und nach London City (bei einer Toleranz von 15 Minuten) pünktlich. Der Durchschnitt aller zehn untersuchten Flughäfen lag bei nur 80 Prozent. Die durchschnittliche Verspätung des LCY betrug acht Minuten, vier Minuten unter dem britischen Durchschnitt. Somit ist der London City Airport zum siebten Mal in Folge der pünktlichste Flughafen des Quartals.

Darren Grover, Chief Operating Officer beim London City Airport, äusserte sich zu den Zahlen wie folgt: „Es ist die konstant harte Arbeit von jedem unserer Angestellten die es möglich macht, uns über alle anderen britischen Flughäfen zu stellen und den Passagieren den ausnahmslos pünktlichsten Service des Landes zu bieten. Wir haben seit nahezu zwei Jahren die geringsten Verspätungen landesweit – und dies vor dem Hintergrund des verkehrsreichsten Jahres am London City Airport überhaupt mit fast 3,4 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr. Dies ist eine fantastische Leistung. Wir werden hart daran arbeiten, diese Spitzenposition zu verteidigen.”