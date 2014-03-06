London City Airport mit bestem Bahnservice

Der London City Airport ist der am einfachsten per Bahn zu erreichende Londoner Flughafen. Dies geht aus einer Umfrage des Instituts Which? hervor.

In der Kundenumfrage bewerteten 81 Prozent aller Teilnehmer die Docklands Light Railway (DLR) positiv und würden diesen Service einem Freund weiterempfehlen. Die DLR verbindet den London City Airport in 22 Minuten mit der Bank Station, Canary Wharf ist in 12 Minuten zu erreichen und Westminster in 23 Minuten. Auf Platz zwei landete mit 70 Prozent der Heathrow Express, dahinter die U-Bahn-Verbindung nach Heathrow mit 67 Prozent und der Gatwick Express mit 60 Prozent. Declan Collier, CEO des London City Airports sagt: "Der London City Airport ist der einzige Flughafen in London selbst, genau deshalb sind wir auch so bequem per Bahn zu erreichen. Die DLR fährt direkt zum Terminal, etwa 55 Prozent der Passagiere nutzen diese Möglichkeit, für ihre An- und Abreise zum Flughafen."