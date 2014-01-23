London City Airport am pünktlichsten

Der London City Airport (LCY) ist laut den aktuellsten offiziellen Zahlen nach wie vor der pünktlichste Flughafen in Grossbritannien.

Im dritten Quartal 2013 verzeichnete LCY die meisten pünktlichen An- und Abflüge nach Flugplan. Dies geht aus Statistiken der britischen Civil Aviation Authority (CAA) hervor. Von Juli bis September waren 89 Prozent aller Flüge von und nach London City (bei einer Toleranz von 15 Minuten) pünktlich. Der Durchschnitt aller zehn untersuchten Flughäfen lag bei nur 79 Prozent. Somit ist der London City Airport zum sechsten Mal hintereinander der pünktlichste Flughafen des Quartals. Eine durchschnittliche Verspätung liegt bei gerade einmal sieben Minuten, fünf Minuten unter dem britischen Schnitt. Darren Grover, Chief Operating Officer beim London City Airport, kommentierte die Zahlen wie folgt: «Das ist das Ergebnis der harten Arbeit aller Angestellten. Wir sind stolz, unseren Kunden eine überdurchschnittliche Pünktlichkeit bieten zu können. Diese Leistung ist vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Passagieraufkommens umso beeindruckender.» Der London City Airport vermeldet für 2013 mit knapp 3,4 Millionen die höchsten Passagierzahlen seit der Eröffnung im Jahr 1987, was das vergangene Jahr zum Erfolgreichsten der Geschichte des Londoner Stadtflughafens macht.