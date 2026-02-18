Loganiair mit mehr Flügen ab Jersey

Loganair Embraer 145 (Foto: Loganair)

Loganair baut das Angebot auf den Kanalinseln mit der Einführung von vier neuen Direktrouten von Jersey nach Norwich, East Midlands, Dublin und Paris Charles de Gaulle aus.

Mit diesem Angebotsausbau ab dem Flughafen Jersey stärkt Loganair die Anbindung der Kanalinsel an Großbritannien und Europa im Sommer 2026 deutlich. Dieser Schritt festigt Jerseys Zugang zu wichtigen regionalen Märkten sowie zu Geschäfts- und Freizeitreisen und markiert gleichzeitig einen bedeutenden strategischen Meilenstein für die britische Regionalfluggesellschaft.

Premiere in Paris CDG und Erweiterung des Streckennetzes nach Irland

Die wichtigste Neuerung ist die Verbindung zum Flughafen Paris Charles de Gaulle – Loganairs erste kommerzielle Verbindung nach Frankreich. Die Route bietet direkten Zugang zu einem der wichtigsten Drehkreuze Europas und eröffnet erweiterte Langstreckenverbindungen über SkyTeam und andere Partnernetzwerke.

Dublin ergänzt das Streckennetz als neues irisches Drehkreuz und verbessert die Verbindungen zwischen Jersey und Dublin. Zudem bietet es Anschlussflüge über den Atlantik dank der irischen Vorabfertigung.

Im britischen Inlandsmarkt verbessern neue Direktverbindungen nach Norwich und zum Flughafen East Midlands die regionale Anbindung in ganz England und fördern Geschäftsreisen, Besuche von Freunden und Verwandten sowie den Tourismus.

Tarife und Kapazitätserweiterung

Einfache Flugpreise ab:

84,99 £ nach East Midlands

89,99 £ (99 €) nach Dublin

94,99 £ (109 €) nach Paris CDG

99,99 £ nach Norwich

Die Erweiterung wird durch eine erhöhte Flugfrequenz auf der Strecke Jersey–Bristol ab dem 2. Juni ergänzt. Zusätzliche Flüge dienstags und freitags sowie zwei Flüge sonntags erhöhen die Kapazität während der Hauptreisezeit im Sommer.

Mit den neuen Verbindungen nach Paris und Dublin sowie den verstärkten regionalen Verbindungen in Großbritannien festigt Loganair ihre Rolle als wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Jersey im Hinblick auf die Sommersaison 2026.