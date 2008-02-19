Lion Air kauft weitere Boeing 737

An der Luftfahrtausstellung in Singapur gibt Lion Airline zusammen mit Boeing eine Grossbestellung bekannt.

Die Bestellung umfasst den Kauf von 56 Next Generation Boeing 737-900ER. Die Bestellung hat einen Listenpreiswert von 4,4 Milliarden Dollar. Die Niedrigpreis Linie aus Indonesien hat gesamthaft 178 neue Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge dieses Typs bestellt, die Airline zeichnete zusätzlich einen Vertrag über 50 Kaufoptionen. Lion Air ist der grösste Kunde dieser modernsten Boeing 737 Version.

Lion Air startete ihre ersten Flüge vor knapp acht Jahren mit alten russischen Antonov Flugzeugen und ist heute bereits die grösste Billigfluglinie in Asien. Monatlich benutzen bereits mehr als 1 Million Passagiere Lion Air.