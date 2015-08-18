Lion Air übernimmt ihre 150. Boeing 737

Lion Air 150th Boeing 737 (Foto: Avolon)

Die indonesische Lion Air konnte am 14. August von Boeing in Seattle ihre hundert fünfzigste Boeing 737 übernehmen. Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um eine Boeing 737-800.

Die jüngste Boeing 737-800 für Lion Air wird von Avolon eingemietet und ist mit den modernen Blended Winglets ausgerüstet. Die Jubiläums Boeing 737 für Lion Air trägt eine Sonderlackierung mit einem großen Schriftzug „150th Boeing Next Generation“ auf dem Rumpfheck. Lion Air setzt betreibt momentan 105 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge und hat noch 261 Maschinen aus dieser Familie bestellt. Neben den offenen Boeing 737 Aufträgen hat Lion Air auch noch 237 Airbus Jets in Auftrag gegeben.