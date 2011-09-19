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Lion Air übernimmt 50ste Boeing 737-900ER

19.09.2011 BGRO
Boeing_LionAir_400

Lion Air konnte am 15. September 2011 die 50ste Boeing 737-900ER übernehmen, die Fluggesellschaft aus Indonesien war Erstkunde bei der 737-900ER.

Die erste Boeing 737-900ER ging 2007 an Lion Air. Bei der 737-900 handelt es sich um die grösste Maschine aus der Boeing 737 Familie. Die 737-900ER kann in einer Einklassenbestuhlung bis zu 219 Passagiere aufnehmen. In der Konfiguration mit zwei Klassen kann die 737-900ER bis zu 6.000 Kilometer nonstop überwinden. Lion Air hat bei Boeing 178 900ER bestellt und ist somit einer der grössten Kunden dieses Musters.

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