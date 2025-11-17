Linz präsentiert Sommerflugplan

Flughafen Linz (Foto: Flughafen Linz)

Wenn die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, sehnt sich so mancher bereits jetzt nach einem Sommerurlaub mit allem Drumherum.

Der Ausblick auf den Sommerflugplan ab Linz verspricht neben vielen altbewährten Urlaubszielen, auch einige spannende neue Destinationen!

Das gesamte Sommerflugprogramm ist bereits buchbar und der Frühbucher-Rabatt somit gesichert!

Bewährte Klassiker im Charterflugplan

*Griechenland: Rhodos, Kos, Kreta/Heraklion, Kefalonia, Lefkas/Epirus, Skiathos

Allem voran, wartet neben den beliebten griechischen Urlaubsinseln Rhodos (Mo) und Kos (So), der allseits bekannte Klassiker Kreta/Heraklion (Mi, Fri, So) auf seine Gäste.

Bereits zum vierten Mal in Folge bringt Rhomberg Reisen alle sonnenhungrigen Urlauber direkt ab Linz auf die griechische Insel Kefalonia (Do). Wer Griechenland authentisch erleben möchte, ist hier genau richtig! Die grüne Schönheit im Ionischen Meer begeistert mit ihrer Vielfalt: sanfte Strände im Süden, wilde Berglandschaften im Norden und dazwischen charmante Fischerdörfer. Kefalonia erweist sich nicht umsonst von größter Beliebtheit, wartet doch ein wahres Paradies auf alle Ruhesuchenden, Wanderfreudigen und Feinschmecker.

Das „wahre Griechenland“ erleben, kann man auch im nächsten Sommer wieder auf der griechischen Insel Skiathos. Springer Reisen, fliegt wöchentlich (Fr) auf die grüne Insel in der Ägäis. Skiathos gilt als DAS Tor zu einer der schönsten Inselgruppen Griechenlands. Über 60 feinsandige Strände, glasklares Wasser und charmante Tavernen machen die Insel zum idealen Ausgangspunkt für Entdecker. Nur eine kurze Fährfahrt entfernt liegt Skopelos, bekannt als Drehort des Films Mamma Mia – mit üppiger Vegetation, versteckten Buchten und einer malerischen Altstadt. Noch ruhiger präsentieren sich die Schwesterninseln Alonissos und die Halbinsel Pillion, welche ebenfalls mit der Fähre nur einen Katzensprung entfernt liegen. Alonissos, die ruhigste der drei Inseln, begeistert mit unberührter Natur und kristallklarem Wasser im größten Meeres-Nationalpark Europas. Die nahegelegene Halbinsel Pilion bietet wiederrum eine faszinierende Kombination aus Bergen, traditionellen Dörfern und versteckten Stränden – ein echter Geheimtipp für alle Individualreisenden.

Als zwei weitere Juwelen im Ionischen Meer gelten die griechische Insel Lefkas und das dazugehörige Festland Epirus. Lefkas verzaubert mit türkisblauen Buchten, weißen Stränden und einer Küstenlandschaft, die wie gemalt wirkt. Nur eine Brücke entfernt liegt das Festland Epirus – wild, ursprünglich und voller Geschichte! Die imposanten Meteora-Klöster und die spektakuläre Vikos-Schlucht sind nur zwei der vielen Höhepunkte dieser Region. Beide Ziele sind im nächsten Sommer ab Linz (Sa) bequem über den Flughafen Preveza erreichbar, der Veranstalter ist Rhomberg Reisen.

*Kroatien: Brac

Abseits von Griechenland geht es im nächsten Sommer mit Gruber Reisen wieder auf die wunderschöne Insel Brac (Sa), welche unter anderem durch den einzigartigen Strand am Goldenen Horn bekannt ist.

*Spanien: Mallorca

Aber auch die anderen klassischen Charterziele kommen nicht zu kurz. Mallorca (Mi, So) steht wieder hoch im Kurs.

*Türkei: Antalya

Natürlich darf Antalya (Di, Do, Fr, Sa) mit seinen wunderschönen Sandstränden und den vielen Sportmöglichkeiten nicht fehlen.

*Ägypten: Hurghada

Wie bereits in der Wintersaison, wird das Tauch-Eldorado Hurghada auch im nächsten Sommer angeboten (Mi, Fr, Sa). Bekannt für seine traumhaften Sandstrände und Korallenriffe, gilt Hurghada als wahres Urlaubsparadies und lockt neben Tauchern auch viele Familien, welche die farbenprächtige Unterwasserwelt und die weitläufigen Hotelanlagen mit ihren All-Inclusive-Angeboten genießen.

Mit Ryanair auch im Sommer 2026 wieder nach Alicante, Bari und London

*Alicante: Sonne, Strand und spanisches Lebensgefühl – all das vereint Alicante auf wunderbar entspannte Weise. Die charmante Hafenstadt an der Costa Blanca lockt mit feinen Sandstränden, südländisches Flair und einer Altstadt voller Geschichte und Genuss. Ob für einen Badeurlaub, einen Städtetrip oder als Ausgangspunkt für Entdeckungen in der Provinz Valencia mit ihren Weinbergen und Küstenorten – Alicante ist vielseitig, lebendig und einfach wunderschön. Auch im Sommer 2026 geht es wieder mit Ryanair 2x wöchentlich (Mo, Fr) ab Linz direkt ins Urlaubsvergnügen.

*Bari: Italienische Lebensfreude, mediterrane Küche und kulturelle Schätze – all das zeichnet die malerische Hafenstadt Bari im Süden Italiens aus. Auch nächsten Sommer ist sie wieder 2x wöchentlich (Mo, Fr) mit Ryanair erreichbar. Die historische Altstadt Baris mit ihren engen Gassen und lebhaften Plätzen, lädt zum Verweilen ein und ist zugleich das Tor zur traumhaften Region Apulien. Ob die barocke Pracht von Lecce, die berühmten Trulli-Häuser in Alberobello mit ihrer einzigartigen Architektur, das malerische Polignano a Mare oder das faszinierende historische Matera – Apulien begeistert mit Vielfalt, Geschichte und Genuss. Und wer einmal die apulische Küche gekostet hat, wird sie so schnell nicht vergessen!

*London: London – nicht mehr neu im Flugplan, aber immer wieder faszinierend! Die britische Hauptstadt wird von Ryanair bereits nonstop seit Herbst 24 angeflogen und steht auch im Sommer 2026 wieder zweimal wöchentlich (Mo, Fr) auf dem Programm. Die pulsierende Stadt ist immer - und gerade wegen seiner angenehmen Temperaturen auch speziell im Sommer - eine Reise wert. Begeistert doch die beeindruckende Metropole an der Themse mit einer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Moderne und britischem Charme. Ob der imposante Buckingham Palace, der legendäre Big Ben oder der geschichtsträchtige Tower of London – London bietet unzählige Highlights für Kultur- und Städtereisende. Und wer noch mehr erleben möchte, findet mit Cornwall und der dramatischen Küste rund um Land’s End ein Naturparadies, das Großbritannien von seiner wildromantischen Seite zeigt.

Spannende Rundreisen und Sightseeing-Touren

*Frankreich: Le Havre/Normandie, Lyon, Montpellier

Eine Rundreise an die Normandie/Le Havre gefällig? Schöner Reisen mit Wiesinger veranstaltet zu Ostern (03.04. - 06.04.) eine Reise an die wildromantische Atlantikküste, welche mit dramatischen Küstenlandschaften, malerischen Stränden und vielen - zum Teil als UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichneten - historischen Orten auf seine Besucher wartet.

Oder vielleicht das kulturelle und kulinarische Herz Frankreichs erleben? Schöner Reisen mit Wiesinger startet zum Feiertagstermin (14.05. - 17.05.) nach Lyon. Die geschichtsträchtige und zum UNESCO Weltkulturerbe ernannte Stadt, mit ihren verwinkelten Gassen und prachtvollen Renaissancebauten, lässt so manches Herz höherschlagen. Aber auch Feinschmecker kommen in der „Welthauptstadt der Gastronomie“ nicht zu kurz und erleben wahrlich kulinarische Höhepunkte der Extraklasse. Lyon vereint Kultur, Genuss und Lebensart auf unvergleichliche Weise und zieht Reisende mit seiner Vielfalt und Eleganz in seinen Bann.

Sich auf eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur und mediterranem Lebensgefühl begeben? All das kann man im Zuge der Sightseeing-Tour von Schöner Reisen mit Wiesinger von 30.04. - 03.05. nach Montpellier. Zwischen Mittelmeer und Weinbergen lädt die pulsierende Kulturmetropole einerseits mit seiner historischen Altstadt und andererseits mit moderner Architektur zum Staunen ein. Kunst, Kulinarik und südfranzösisches Lebensgefühl machen die Stadt zu einem vielseitigen Reiseziel für Genießer und Kulturinteressierte.

*Spanien: Bilbao, Barcelona

Wie wäre es mit viel Kultur, moderner Architektur und köstlichen Gaumenfreuden? Schöner Reisen mit Wiesinger startet auch heuer wieder zu Ostern (02.04. – 06.04.) nach Bilbao. Die eigentliche Hauptstadt des Baskenlandes ist umgeben von grünen Bergen und bietet eine Menge zu besichtigen. Zählt Bilbao einerseits zu den modernsten und interessantesten Städten Spaniens, verfügt es im Gegensatz dazu, über eine sehenswerte historische Altstadt. Zu den wahren Highlights gehört natürlich auch das berühmte Guggenheim-Museum mit seinen modernen und zeitgenössischen Kunstwerken. Aber auch das umliegende Baskenland - mit dem berühmten Rioja-Weinbaugebiet San Sebastian - lässt keine Wünsche offen und ist immer eine Reise wert.

All jene, die sich auf den Spuren des weltberühmten katalanischen Architekten Gaudí begeben wollen, können das im Zuge der Sightseeing-Tour von Schöner Reisen mit Wiesinger (30.04. – 03.05.) nach Barcelona tun. Die katalanische Metropole hat neben den weltberühmten Bauwerken, wie der Sagrada Família und dem Park Güell eine Menge mehr zu bieten. Als eines der international gefragtesten Reiseziele begeistert die Stadt mit einem großen Facettenreichtum an Architektur und Kultur, verbunden mit mediterraner Lebensfreude und katalanischer Gastfreundschaft!

Bereits jetzt buchen und den Frühbucherbonus nutzen!