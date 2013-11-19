Libyan Wings will Airbus Flugzeuge kaufen

Die neu gegründete Libyan Wings hat auf der diesjährigen Dubai Air Show bei dem europäischen Flugzeugproduzenten Airbus eine Kaufabsichtserklärung für vier Single Aisle Jets und drei Grossraumflugzeuge unterzeichnet.

Der Newcomer aus dem libyschen Tripolis hat bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung für vier A320neo und drei A350-900 unterzeichnet. Libyan Wings will im nächsten Jahr zunächst mit eingemieteten Airbus A320 den Flugbetrieb aufnehmen. Die neue Fluggesellschaft strebt eine Flottenstärke von zehn Flugzeugen an und will anfangs 2014 erste Charter und Linienflüge anbieten.