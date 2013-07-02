Libyan Airlines übernimmt ersten Airbus A330

Die nationale Fluggesellschaft Libyens konnte Ende Juni ihren ersten Airbus A330-200 übernehmen.

Libyan Airlines wird mit dieser Übernahme zum jüngsten Airbus A330 Betreiber. Die Airline hat bereits sieben A320 Flugzeuge im Einsatz. Drei A330-200 sowie vier A350-800 sind bestellt. Die Airbus A330-200 Langstreckenjets von Libyan Airlines werden durch je zwei GE CF6-80-Treibwerke angetrieben. Die Maschinen sind mit einer Zweiklassenkabine ausgelegt. 24 Sitze befinden sich in der Business Class und 235 in der Economy Class. Die Airline will ihre Airbus A330-200 vornehmlich nach Destinationen in den Nahen Osten, nach Dubai und Dschidda, sowie auf asiatischen und europäischen Routen einsetzen.