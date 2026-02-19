Letztes Boeing 787-8 Testflugzeug ausgemustert

Boeing mustert 787-8 ZA004 Testflugzeug aus (Foto: Boeing)

Boeing hat das letzte Boeing 787-8 Dreamliner Testflugzeug ausgemustert. Testflugzeug ZA004 stand 16 Jahre im Einsatz.

Die Boeing 787-8 ZAA004 absolvierte seinen letzten Flug am 11. Februar 2026 und startete vom Boeing Field in Seattle zur Langzeitlagerung auf dem Pinal Airpark in Arizona. Unter seinem ursprünglichen Rufzeichen „Boeing 004“ schloss der Jet ein Kapitel ab, das mit seinem Eintritt in das Flugtestprogramm im Februar 2010 begonnen hatte.

Im Laufe seiner Einsatzzeit absolvierte ZA004 mehr als 670 Testmissionen, sammelte über 2.250 Flugstunden und flog mehr als 30 Flughäfen weltweit an. Das Flugzeug spielte eine zentrale Rolle bei der Validierung der Leistungs-, Sicherheits- und Wartungsstandards, die heute die Grundlage der globalen 787-Flotte bilden.

Zu den wichtigsten Beiträgen zählen:

Teilnahme am 1000. Flug einer 787 im Jahr 2011

Unterstützung der Zertifizierung aller Rolls-Royce 787 Triebwerksvarianten, einschließlich des Trent 1000 XE im Jahr 2025

Einsatz als zweiter ecoDemonstrator von Boeing im Jahr 2014 zur Erprobung von über 25 Technologien zur Treibstoffeffizienz und Emissionsreduzierung

Validierung von Software-Upgrades des Stromverteilungssystems nach einem früheren elektrischen Zwischenfall während eines Fluges im Rahmen des Testprogramms.

Boeing gab an, dass die Entscheidung zur Außerdienststellung aus Kostengründen getroffen wurde, da das Flugzeug wichtige Wartungsintervalle erreichte, was den Reifegrad des 787 Programms widerspiegelt.

Obwohl die ZA004 nicht mehr fliegt, wird sie weiterhin zur Entwicklung beitragen. Komponenten werden für Schulungen, Forschung und die Ersatzteilversorgung durch Boeing Global Services verwendet, um sicherzustellen, dass das Erbe des Flugzeugs in der aktiven Dreamliner-Flotte weiterlebt.

Für die Ingenieurs- und Flugtestteams von Boeing stellt die ZA004 mehr als nur einen Prototyp dar, sie ist ein grundlegendes Flugzeug, dessen Daten und Validierungsarbeit jede an Fluggesellschaften weltweit ausgelieferte 787 geprägt haben.