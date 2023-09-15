Leipzig und Dresden präsentieren Passagierzahlen

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Die Flughäfen Leipzig Halle und Dresden sind mit den Passagierzahlen 2023 bislang zufrieden, das Passagieraufkommen konnte während den Ferien problemlos bewältigt werden.

In den ersten acht Monaten des Jahres stieg das Passagieraufkommen an den mitteldeutschen Flughäfen weiter an. In Summe zählten die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden 1.948.172 Fluggäste, 31 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022. Der Betrieb verlief an beiden Airports trotz des erhöhten Passagieraufkommens in den Sommerferien und den Modernisierungsarbeiten an der Fluggast- und Gepäckabfertigung in Dresden störungsfrei und reibungslos.

Flughafen Leipzig/Halle

Der Flughafen Leipzig/Halle zählte von Januar bis August über 1.349.600 Fluggäste, rund 41 Prozent mehr als im Vorjahr. Stark nachgefragt wurden insbesondere Flüge in Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer, am Roten und Schwarzen Meer sowie im Atlantik. Rund drei Viertel aller Fluggäste ab Leipzig/Halle nutzten diese Angebote für ihre Urlaubsreise. In den Sommerferienwochen im Juli und August wurden fast 310.000 Passagiere auf den Verbindungen zu Sonnenzielen gezählt.

Neue Ziele am Persischen Golf ab Herbst

Ab Oktober und November werden mit Abu Dhabi und Dubai zwei weitere Sonnenziele nonstop erreichbar. Der Reiseveranstalter Etihad Holidays bietet ab dem 17. Oktober – erstmals ab Leipzig/Halle – zweimal wöchentlich Nonstop-Flüge in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Abu Dhabi an. Für den Reiseveranstalter FTI verbindet die Fluggesellschaft SmartLynx ab 9. November, ebenfalls zweimal pro Woche, den mitteldeutschen Airport mit Dubai.

Flughafen Dresden

Den Flughafen Dresden nutzten in den ersten acht Monaten annähernd 599.000 Passagiere, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutliche Zuwächse verzeichnen unter anderem die Verbindungen zu den internationalen Drehkreuzen Frankfurt, Amsterdam und Zürich, über die Dresden an das weltweite Netz der Lufthansa, KLM sowie Swiss angebunden ist.