Leichte Erholung bei Wizz Air

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Juni 2020 wegen der Corona Krise lediglich 502.253 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es noch 3,609 Millionen Passagiere.

Wizz Air musste die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresjuni krisenbedingt um 75,4 Prozent auf 1,519 Milliarden Sitzplatzkilometer abbauen, die Nachfrage ist um 86,3 Prozent auf 802 Tausend Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 52,2 Prozent und hat sich somit um 42,8 Prozentpunkte verschlechtert. Die Zahlen bei Wizz Air erholen sich jedoch langsam, im April flogen mit der Airline aus Ungarn noch lediglich 78.389 Passagiere, im Juni waren es also bereits sechsmal mehr.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet konnte Wizz Air insgesamt 30,377 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen (Vorjahr rollend 36,305 Millionen Passagiere), jetzt macht sich die COVID-19 Pandemie auch bei Wizz Air bemerkbar, das waren 16,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020