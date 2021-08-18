Leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind mit Scoot im Juli 2021 praktisch keine Passagiere mehr geflogen, eine rasche Besserung ist nicht in Sicht.

Mit Scoot flogen im Juli lediglich 22,1 Tausend Passagiere, im Vorjahresjuli waren es in der Spitze der Corona Krise gerade einmal 4,6 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im Juli 2019 flogen mit Scoot noch 962 Tausend Passagiere. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli von 89,9 Millionen auf 725,3 Millionen Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 11,3 Millionen Sitzplatzkilometer auf 61,0 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 8,4 Prozent.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Scoot

Die Corona Krise ist bei den interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch lange nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März 2020 komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten Jahre wegen der Corona Krise nur langsam erholen.

Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich nur schleppend verbessern.