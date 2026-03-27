La Grande Dame von Veuve Clicquot bei Lufthansa

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Ab dem 29. März 2026 bietet Lufthansa in der First Class mit dem Prestige-Cuvée La Grande Dame ein exklusives Champagner Erlebnis an.

Champagner und First Class: Zwei Dinge, die einfach zusammengehören. Bei Lufthansa wird der exklusive Schaumwein bereits seit Einführung der First Class an Bord ausgeschenkt. Ab Ende März serviert die Airline erstmals den exquisiten Prestige-Cuvée La Grande Dame aus dem Traditionshaus Veuve Clicquot auf allen Langstreckenflügen und betont damit einmal mehr ihren Premium-Anspruch.

Damit haben First Class Gäste künftig mehr Auswahl an Bord und können neben dem jeweils wechselnden Premiumchampagner, der wie bisher angeboten wird, auch die ausgezeichnete Qualität von La Grande Dame genießen.

La Grande Dame von Veuve Clicquot bei Lufthansa (Foto: Lufthansa)

La Grande Dame ist ein Blend aus Pinot Noir und Chardonnay, mit einem deutlich überwiegenden Anteil an Pinot Noir, der dem Champagner einen intensiven Charakter verleiht. Am Gaumen ist La Grande Dame kräftig und reichhaltig, mit einer angenehmen Balance zwischen Frucht, Säure und Komplexität. Der Geruchssinn wird durch Zitrusaromen von Limette und Yuzu angesprochen, dazu weißer Pfirsich und Birne, unterlegt von floralen Noten, Kreide und einem Hauch gerösteter Mandeln. La Grande Dame gilt als außergewöhnlich und ist für viele ein Champagner für besondere Anlässe.

Mit La Grande Dame holen wir einen wirklich besonderen Champagner an Bord. Die Möglichkeit diesen außergewöhnlichen Schaumwein dauerhaft in der Lufthansa First Class genießen zu können, ist ein wirkliches Highlight für unsere Gäste. Unser neuer Champagner spiegelt dabei auch unseren kompromisslosen Qualitätsanspruch wider. Kulinarische Exzellenz ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gastfreundschaft und ein herausragender Champagner gehört für uns selbstverständlich dazu. In der First Class sollte jeder Moment ein Genuss sein,

erklärt Olaf Mauthe, Head of Hospitality Catering Management.

Zu ihrem 100-jährigen Bestehen schenkt Lufthansa ihren Gästen ein grundlegend neu gestaltetes Reiseerlebnis auf der Langstrecke: Mit FOX, der „Future Onboard Experience" werden in diesem Jahr alle Serviceelemente und Prozesse an Bord überarbeitet. Neben einer aufgewerteten Kulinarik in allen Reiseklassen, neuem Geschirr und neuen Amenities gehört auch der exklusive First Class Champagner La Grande Dame zum Premiumerlebnis an Bord von Lufthansa.

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