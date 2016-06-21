LUG gewinnt Japan Airlines als Kunde in Frankfurt

Japan Airlines JAL Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Ab 1. Juli übernimmt LUG aircargo handling die Luftfrachtabfertigung für JAL Cargo an Deutschlands führendem Cargo-Hub.

Japan Airlines Co., Ltd. (JAL), das größte Luftfahrtunternehmen Japans und eine der führenden Qualitätsfluggesellschaften weltweit, wechselt den Frachtabfertiger am Frankfurter Flughafen. Ab 1. Juli 2016 arbeitet sie mit LUG aircargo handling GmbH zusammen. Das Frachtabfertigungsunternehmen wird sowohl Beiladefracht der täglichen JAL Linienflugverbindungen mit Boeing 777-3 ER und 787-8 (Dreamliner) von/nach Frankfurt, als auch Straßenersatzverkehre von JAL Cargo abfertigen.

Die JAL Gruppe fertigt Fracht an 94 Flughäfen in 18 Ländern ab. Die 1951 gegründete Fluggesellschaft verfügt über eine Flotte von 224 Flugzeugen.

„Es freut uns, dass wir einen so anspruchsvollen Kunden mit so einem unvergleichlichen Service wie JAL Cargo mit unserer hohen Servicequalität überzeugen und für uns gewinnen konnten. Wir erwarten ein Frachtaufkommen von 800 - 1000 t pro Monat. JAL Cargos globales Netzwerk stärkt unsere internationale Präsenz. Die Fluggesellschaft arbeitet u.a. eng mit British Airways zusammen, für die wir ebenfalls Fracht abfertigen“, sagt Patrik Tschirch, Managing Director & CEO, LUG aircargo handling GmbH.

„Wir haben uns für LUG aircargo handling entschieden, da uns das Unternehmen als professioneller und zuverlässiger Partner hilft, unseren Kunden einen nahtlosen Komplettservice zu bieten. Ich bin überzeugt, dass LUG hervorragend zu JAL Cargos breitem Produktportfolio und Premiumservice-Zielen passt. LUG wird uns helfen, die Erwartungen unserer Kunden und unsere eigenen bezüglich einem Top-Dienstleistungsniveau, hohen Sicherheitsstandards und schneller Reaktionsfähigkeit zu erfüllen“, sagt Sachito Akimoto, General Manager, Cargo & Mail, Germany JAL.

„Die Akquisition von Japan Airlines gibt uns einen starken Wachstumsschub und ist ein Highlight in unserem Jubiläumsjahr. Wir sind stolz darauf, in diesem Jahr unser 50-jähriges Bestehen feiern zu können. Dies sind zwar keine Glanzzeiten für die Luftfrachtbranche wie bei unserem Start in den 1960er Jahren, aber wir haben viel erreicht und blicken zuversichtlich in die Zukunft. Wir haben eine sehr engagierte, hochqualifizierte Mannschaft. Und die gesamte Dettmer-Gruppe steht hinter dem Unternehmen”, ergänzt Patrik Tschirch.

LUG/JAL