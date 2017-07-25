LUG gewinnt Emirates als Neukunden

Emirates SkyCargo Boeing 747F (Foto: Emirates SkyCargo)

Ab dem 2. Oktober 2017 übernimmt LUG aircargo handling die Frachtabfertigung für Emirates Airline an Deutschlands führendem Cargo-Hub Frankfurt.

LUG aircargo handling GmbH gibt bekannt, dass sie ab 2. Oktober 2017 die Frachtabfertigung für Emirates Airline mit Hauptsitz in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) übernimmt. Emirates (EK) verkehrt dreimal täglich mit Passagiermaschinen (A380 und B777) zwischen Frankfurt und Dubai. Hinzu kommen acht Vollfrachterflüge pro Woche mit B777F. LUG wird sowohl die Beiladefracht, als auch Straßenersatzverkehre und die Frachtflugzeuge für Emirates SkyCargo, die Emirates’ Frachtabteilung, abfertigen.

Emirates ist das größte internationale Luftfahrtunternehmen und zählt zu den Top-Frachtfluggesellschaften weltweit. Emirates fliegt in Deutschland die Flughäfen Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München an. Insgesamt werden über 150 Ziele regelmässig weltweit bedient. Emirates SkyCargos Vollfrachterflotte steuert fast 50 Flughäfen an.

Als eine der führenden globalen Frachtfluggesellschaften hat Emirates SkyCargo starke Fähigkeiten im Transport von temperatur- und zeitsensitiven Waren, z.B. Pharmazeutika, Life Science Produkte, Lebensmittel und Blumen, sowie Gefahr-, Expressgut und Wertsachen entwickelt. Emirates bietet hierfür zahlreiche innovative Speziallösungen wie Emirates Pharma und Emirates Fresh an.

„Es freut uns, dass wir einen so anspruchsvollen Kunden wie Emirates SkyCargo für uns gewinnen konnten. Die Messlatte für Ground-Handling-Kompetenz sowie Innovation in den Bereichen Technologie und Abfertigung ist sehr hoch. Wir bauen derzeit unser Health Care Centre (HCC) in unserem Terminal in der Cargo City Süd aus. Außerdem können wir als Teilhaber des Perishable Centre Frankfurt auch für Lebensmittel und Blumen einen First Class Service bieten. Dies hat sicherlich zu unserem Bewerbungserfolg beigetragen“, sagt Patrik Tschirch, Managing Director & CEO, LUG aircargo handling GmbH. „Die Akquisition von Emirates SkyCargo gibt uns einen starken Wachstumsschub. Wir erwarten ein zusätzliches Frachtaufkommen von circa 6.000 t pro Monat.“

„Wir haben uns für LUG aircargo handling entschieden, da uns das Unternehmen als professioneller und zuverlässiger Partner hilft, die hohen Erwartungen unserer Kunden und unsere eigenen bezüglich eines exzellenten Service, absolut sicherem Betrieb und hoher Reaktionsfähigkeit auf sich verändernde Kundenanforderungen zu erfüllen“, sagt Michael Laschet, Emirates Cargo Manager Germany.