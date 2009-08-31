LTU Piloten streiken

Die Vereinigung Cockpit hat die Piloten der LTU, die zur Air Berlin gehört, zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Die Flugzeuge von LTU sollen zwischen 05.30 und 21.30 am Boden bleiben. Zusätzlich hat die Vereinigung Cockpit ihre Kollegen von Air Berlin aufgerufen zwischen 05.30 und 08.30 an einem Sympathiearbeitskampf teilzunehmen. Von den Streikkundgebungen der Flugzeugführer sind alle Flughäfen, welche von Air Berlin Maschinen angeflogen werden, betroffen. Der Druck auf Air Berlin wird von der deutschen Pilotenvereinigung geschickt erhöht, die Geschäftsleitung von LTU ist bereit sich morgen Dienstag mit der Vereinigung Cockpit zu Spitzengesprächen zu treffen, um die Differenzen bei den Tarifverhandlungen endlich aus dem Weg zu räumen. Die Geschäftsführung von LTU und Air Berlin ist über die Streikmassnahmen von heute nicht sehr erfreut, muss jedoch wohl oder übel mit den LTU Piloten nach vertretbaren Lösungen suchen, um die Probleme endlich zu lösen.