LOT wird ausgezeichnet

LOT ist zum zweiten Mal in Folge als “beste osteuropäische Airline” der US-Reisezeitschrift Global Traveler ausgezeichnet worden.

Das Global Traveler Magazin führt einmal im Jahr eine Leserumfrage zu den Erfahrungen und Einschätzungen im Bereich Business Travel und Luxusreisen durch. An der aktuellen Studie nahmen mehr als 25.000 Reisende teil und gaben Bewertungen zu insgesamt 60 verschiedenen Kategorien ab. Die Teilnehmer wählten u.a. die beste Airline, die beste Airlineallianz und die besten Hotels. Von 25 Auszeichnungen gingen allein 13 an Star Alliance Partner wie LOT einer ist.