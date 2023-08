LOT warnt vor Liquiditätskrise

LOT Polish Airlines sagte diese Woche, sie müsse so schnell wie möglich restrukturieren, um eine Liquiditätskrise zu verhindern.

In den letzten fünf Jahren gaben sich fünf CEOs die LOT Klinke in die Hand und die polnische Regierung wechselte. Daher konnte LOT in der Zeit keine strategischen Langzeitentscheide fällen. Ein leitender Angestellter der Fluggesellschaft schrieb auf seiner Website, „es ist ein Wunder, dass das Unternehmen überhaupt noch existiert!“ Die Regierung hält 68 Prozent von LOT und will diese 2009 in Umlauf bringen. CEO Dariusz Nowak sagte, die Restrukturierung soll die Airline bis 2010 wieder profitabel machen. Der Plan dafür wird bis Ende Monat erwartet und wahrscheinlich Kürzungen von Kosten und unrentablen Strecken enthalten.