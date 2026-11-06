LOT verabschiedet Embraer E170

LOT Polish Airlines Embraer 170 (Foto: Embraer)

Nach mehr als 22 Jahren hat Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines das letzte Flugzeug des Typs Embraer E170 außer Dienst gestellt.

Die Maschine mit der Kennung SP-LDH absolvierte den letzten Umlauf symbolträchtig zwischen Warschau und Wien – die gleiche Verbindung, auf der am 14. März 2004 erstmals eine E170 für die polnische Fluggesellschaft im Einsatz war. Es zugleich der weltweit erste kommerzielle Flug einer E170.

Ein kleines Flugzeug mit großen Fähigkeiten

Für LOT Polish Airlines bedeutete die Inbetriebnahme dieses zweimotorigen Regionalflugzeugs, das eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 871 Kilometern pro Stunde und eine Reichweite von 3.700 Kilometern aufwies, einen wichtigen Entwicklungsschritt. Insgesamt zehn Maschinen dieses Typs nahm die Airline im Laufe der Jahre mit Kapazitäten von jeweils bis zu 76 Gästen in die Flotte auf. Mit mehr als 455.000 Flugstunden absolvierten die Jets insgesamt fast 300.000 Flüge, legten dabei über 230 Millionen Kilometer zurück und beförderten mehr als 13,8 Millionen Passagiere.

Die E170 war das erste Flugzeug bei LOT Polish Airlines, das mit Winglets ausgestattet war; zudem verfügte sie über ein vollelektronisches Fly-by-Wire-Flugsteuerungssystem. Eingesetzt wurden die Maschinen sowohl auf Europastrecken als auch innerhalb Polens. Eines der charakteristischen Merkmale ist ihre Kabinenkonfiguration mit zwei Sitzplätzen auf jeder Seite des Ganges, ohne Mittelsitze. Auch nach dem Abschied von der E170 setzt LOT Polish Airlines weiter auf Modelle von Embraer: die E175, E190, E195 sowie E195-E2.

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea, Thailand, Vietnam und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die elftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.