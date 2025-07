LOT und der Flughafen Wien feiern Jubiläum

LOT Polish Airlines Embraer E195-E2 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines fliegt seit 70 Jahren regelmässig von Warschau nach Wien, der erste LOT Flug nach Wien fand jedoch bereits 1929 von Kattowitz aus statt.

Die polnische Fluggesellschaft LOT und der Flughafen Wien feiern eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft: Am 29. Juli 1955 nahm LOT Polish Airlines den Linienbetrieb nach Wien wieder auf – der Beginn einer bis heute andauernden Verbindung auf der Strecke Warschau–Wien. Die Wurzeln der LOT-Präsenz in der österreichischen Hauptstadt reichen jedoch noch weiter zurück: Bereits 1929 landete das erste LOT-Flugzeug in Wien, damals mit Nonstop- und Direktflügen ab Kattowitz. Über die Jahrzehnte hinweg entwickelte sich diese Strecke zu einem bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte – so fanden in Wien unter anderem die Erstlandungen des Embraer 170 und der Boeing 787 Dreamliner im LOT-Dienst statt. Allein in den letzten dreißig Jahren, seit 1994, haben rund drei Millionen Passagiere die Strecke genutzt. Heute wurde das 70-jährige Bestehen der Flugverbindung zwischen Warschau und Wien im Rahmen eines Fototermins gewürdigt – mit dabei: Amit Ray (Director DACH Markets, Italy, Malta, India & Head of Global Corporate & Strategic Sales) und Olaf Krauss (Sales Manager Austria & Corporate Sales Italy) von LOT Polish Airlines sowie Julian Jäger (Vorstand der Flughafen Wien AG).

„Die Verbindung Wien – Warschau ist seit 70 Jahren ein Erfolgsmodell. LOT Polish Airlines war eine der ersten internationalen Fluglinien am Flughafen Wien und ein Türöffner nach Zentral- und Osteuropa. Heute ist diese Strecke ein fester Bestandteil unseres Netzwerks – mit hoher strategischer Bedeutung. Drei Millionen Passagiere in den vergangenen drei Jahrzehnten belegen eindrucksvoll: Diese Verbindung steht gleichermaßen für Kontinuität und Zukunftspotenzial“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Unsere Verbindung mit Wien hat ihre Wurzeln im Jahr 1929, als zum ersten Mal ein Flugzeug von LOT Polish Airlines in der österreichischen Hauptstadt landete. Seit der Wiederaufnahme des Linienverkehrs 1955 haben wir diese Strecke nicht allein dadurch weiterentwickelt, dass wir durchgängig den Flugbetrieb aufrechterhalten haben. Gerade auch ein gemeinsames Miteinander über die Jahre, gegenseitiges Vertrauen und ein starkes europäisches Identitätsbewusstsein haben dazu beigetragen. So war es diese Verbindung, auf der wir neueste Mitglieder unserer Flotte – die Embraer 170 und den Boeing 787 Dreamliner – vorgestellt haben; ein Beleg für ihre hohe strategische Bedeutung innerhalb unseres Streckennetzes. Heute sind Warschau und Wien viel mehr als nur zwei mitteleuropäische Hauptstädte. Sie sind unentbehrliche Verkehrsknotenpunkte im Herzen Europas“, ergänzt Robert Ludera, Konzernbevollmächtigter und Leiter Netzwerkplanung bei LOT Polish Airlines.

Eine Verbindung mit vielen Premieren: 70 Jahre Warschau–Wien

Die Flugverbindung Warschau–Wien ist eine etablierte Strecke im Streckennetz von LOT Polish Airlines – und zugleich eine von besonderer Bedeutung. Im Jahr 2004 erreichte LOT einen weltweiten Meilenstein, als sie als erste Fluggesellschaft weltweit den Embraer 170 im kommerziellen Linienverkehr einsetzte. Acht Jahre später, im Jahr 2012, folgte die nächste Premiere: LOT Polish Airlines war die erste europäische Fluggesellschaft, die den Boeing 787 Dreamliner einsetzte – und steuerte auch diesmal erstmalig nach Wien. Diese Pionierleistungen unterstreichen die Innovationskraft der Airline – und die enge Verbindung mit Wien. Die Verbundenheit reicht sogar noch weiter zurück, denn bereits 1929 landete LOT Polish Airlines aus Kattowitz am ehemaligen Flugfeld Aspern – also lange bevor 1954 der heutige Flughafen Wien eröffnet wurde.

LOT Polish Airlines – Polens Tor zur Welt

Gegründet 1929, zählt LOT Polish Airlines zu den ältesten noch operierenden Airlines weltweit. Heute bietet sie ein modernes Streckennetz mit mehr als 95 Destinationen in Europa, Nordamerika und Asien. Die Flotte umfasst moderne Regionaljets sowie Langstreckenflugzeuge vom Typ Boeing 787 Dreamliner. Als Mitglied der Star Alliance garantiert LOT Polish Airlines durchgängige Qualität und hohe Anschlussflexibilität für Reisende. Die Verbindung über das Drehkreuz Warschau bietet – auch für den österreichischen Markt – zahlreiche attraktive Umsteigemöglichkeiten innerhalb von Polen und Europa, ebenso zu Fernzielen in Nordamerika, Fernost, Zentral- und Südasien.