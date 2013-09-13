LOT streicht weitere Flüge

LOT Polish Airlines nimmt zum Winterflugplan mehrere Verbindungen nach Deutschland sowie in die Schweiz aus dem Flugplan.

Polens Fluggesellschaft LOT steht unter starkem Spardruck, nun werden weiter Flüge in die Schweiz und nach Deutschland aus dem Flugprogramm genommen. In die Schweiz wird die Hauptroute von Warschau nach Zürich gestrichen. Nach Deutschland streicht LOT die Flüge von Krakau nach Frankfurt, von Warschau nach Düsseldorf und Stuttgart sowie von Katowice und Poznan nach München. Mit diesen weiteren Sparmaßnahmen erhofft sich LOT wieder auf Kurs zu kommen und in zwei Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben zu können.